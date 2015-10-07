Владимир Путин заявил о том, что произойдет с вкладами россиян

Владимир Путин в режиме видеоконференции с членами Правительства РФ провёл очередное совещание, на котором поднял вопрос об увеличении страхового возмещения вкладов для отдельных категорий граждан, сообщают «Вести:Приморье». Об этом уточняет kremlin.ru.

Так президент России уточнил, с 1 октября увеличено страховое возмещение для отдельных категорий граждан с 1,4 миллиона рублей до 10 миллионов рублей.

Антон Силуанов - министр финансов РФ в свою очередь пояснил, правительство постоянно реализует меры по повышению уровня защищённости прав граждан, прав вкладчиков. Только за последнее время в систему страхования вкладов включены такие денежные средства, которые размещаются в микро- и малых предприятиях, создан механизм страхования денежных средств, размещенных на счетах эскроу для долевого строительства, лимит по ним определён 10 миллионов рублей. С 1 октября вступают новые решения.

Теперь страхование распространяется на средства на счетах граждан, полученные от продажи жилья, полученные средства в качестве наследства, социальные выплаты, субсидии, которые получают от государства граждане, а также на те деньги, которые приходят гражданам по решениям судов. Лимит по таким денежным средствам в остатках на счетах составляет 10 миллионов рублей.

Кроме того, впервые вводится страхование средств для таких объединений граждан социальной направленности, как благотворительные фонды, религиозные организации, товарищества собственников жилья. Лимит по таким средствам составляет 1,4 миллиона рублей.

Страхование также будет распространяться и на специальные счета, предназначенные для формирования и использования средств капитального ремонта, лимит – 10 миллионов рублей.

По количеству счетов текущие механизмы защиты прав вкладчиков защищают 99,5 процента вкладов, практически 100 процентов. Поэтому решения, которые вступают в силу с октября текущего года, конечно, должны повысить доверие населения к банковской системе.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]