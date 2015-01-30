Сумма в 10 млн: Госдума расширяет систему страхования вкладов

Госдума расширяет систему страхования вкладов. Законопроект на эту тему прошел второе чтение, сообщают «Вести:Приморье».

Сегодня в случае проблем у банка можно вернуть не более 1,4 миллиона рублей, но в жизни есть ситуации, когда сумма вклада существенно превышает размер страхового возмещения, прокомментировал инициативу спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он привел в пример случаи получения наследства, продажи квартиры или возмещения ущерба, причиненного жизни, здоровью или личному имуществу. Для таких случаев предлагается установить максимальное страховое возмещение до 10 миллионов рублей. Ведь, если у банка отзывается лицензия, люди рискуют потерять свои средства, отмечает «РГ».

Кроме перечисленных, в перечне таких случаев также - продажа дома и земельного участка, на котором расположен дом, и иного имущества, получение социальных выплат, пособий и некоторых других выплат, исполнение решения суда, получение грантов в форме субсидий.

Другая новелла законопроекта - распространение системы страхования вкладов на некоммерческие организации (например, товарищества собственников жилья).

Внесение законопроекта - итог обсуждения этого вопроса депутатами с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной в ходе ее отчета, уточнил председатель нижней палаты парламента. "После принятия федерального закона граждане будут защищены. Их деньги не пропадут, а банки смогут привлечь дополнительные средства для развития экономики", - подчеркнул он.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]