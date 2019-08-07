Движение перекрыто: авария надолго создала проблемы приморцам

Во Владивостоке произошла авария, результатом которой стало заблокированное движение автотранспорта, сообщают «Вести:Приморье».

ДТП произошло в районе Золотого моста. Столкнулись два авто, контейнеровоз и седан.

Подробности случившегося устанавливаются.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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