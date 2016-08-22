СК и прокуратура начали проверку сведений о развратных действиях тренера с несовершеннолетней

Большекаменская межрайонная прокуратура проводит проверку размещенного в социальных сетях видеоматериала, на котором мужчина с несовершеннолетней находятся одни в помещении раздевалки и предположительно совершает в отношении нее противоправные действия, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

К настоящему моменту установлено, что гражданин обучает боевым искусствам несовершеннолетних при общественной организации «Военно-патриотический спортивный клуб Приморского края «Ратник».

Прокуратура проверит исполнение законодательства о защите прав несовершеннолетних, а также исполнение руководством спортивного клуба трудового законодательства.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Кроме того, Большекаменский межрайонный прокурор инициировал проведение процессуальной проверки по данному факту, ход и результаты которой поставлены в прокуратуре на контроль.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru