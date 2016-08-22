Новости Общество Происшествия
Сегодня, 17:01

СК и прокуратура начали проверку сведений о развратных действиях тренера с несовершеннолетней

СК и прокуратура начали проверку сведений о развратных действиях тренера с несовершеннолетней

Источник фото: pixabay.com

Большекаменская межрайонная прокуратура проводит проверку размещенного в социальных сетях видеоматериала, на котором мужчина с несовершеннолетней находятся одни в помещении раздевалки и предположительно совершает в отношении нее противоправные действия, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

К настоящему моменту установлено, что гражданин обучает боевым искусствам несовершеннолетних при общественной организации «Военно-патриотический спортивный клуб Приморского края «Ратник».

Прокуратура проверит исполнение законодательства о защите прав несовершеннолетних, а также исполнение руководством спортивного клуба трудового законодательства.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Кроме того, Большекаменский межрайонный прокурор инициировал проведение процессуальной проверки по данному факту, ход и результаты которой поставлены в прокуратуре на контроль.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме