Экстрим-фестиваль «Мосты-демо» стартует во Владивостоке

17 и 18 октября во Владивостоке состоится экстрим-фестиваль «Мосты-демо». Он станет пятым по счету и объединит около 100 спортсменов в возрасте от 8 до 35 лет. Площадкой фестиваля станет набережная Спортивной гавани, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу города.

«Мосты-демо» - крупнейшее событие в экстремальном мире города, которое уже в пятый раз примет на своей площадке спортсменов не только из Приморья, но и других регионов страны», - сообщили в управлении по делам молодежи, которое является одним из организаторов мероприятия.

Состязания пройдут в дисциплинах BMX, skate, kickscooter и graffiti.

Кроме того, в рамках фестиваля молодыми художниками будет расписана одна из подпорных стен города. По словам организаторов, во Владивостоке появится еще один красочный арт-объект.

Местом проведения фестиваля станет скейт-парк на Спортивной набережной. Он расположен по адресу ул. Батарейная, 2 (напротив спорткомплекса «Олимпиец»). Начало в 11:00.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]