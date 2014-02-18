Сокращения в МВД: Минфин предложил провести реформу силовых органов

Минфин предложило создать на базе МВД единый правоохранительный орган, который включит в себя функции ФСИН, ГФС и ФССП, сообщают «Вести:Приморье».

Ведомство рекомендует сократить на 10% численность сотрудников органов внутренних дел, уточняют «Известия».

Об этом говорится в письме из аппарата Совета безопасности в МВД (документ есть у «Известий»). Источник, близкий к администрации президента, подтвердил наличие таких предложений Минфина. Подтвердил их и собеседник в Минобороны, куда тоже поступало письмо.

Оптимизация структуры правоохранительных органов поможет сэкономить порядка 20 млрд рублей из казны ежегодно — это 3% отведенной на их содержание суммы, оценил директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев. Впрочем, он отметил, что цели выгадать значительную сумму денег, по всей видимости, не стояло: в этом случае предложили бы сократить больше чем 10% сотрудников.

— С точки зрения кадровой политики такие сокращения незначительны: ведь они произойдут в первую очередь за счет вакансий. А руководители зачастую держат свободными 10–15% мест как раз на случай кризиса, чтобы не пришлось «резать по живому», — отметил эксперт.

Предложения Минфина направлены в первую очередь на то, чтобы сэкономить на правоохранительной деятельности, и этой цели достичь однозначно удастся, уверен замдиректора ИНП РАН Александр Широв. Однако они не соответствуют трендам последних лет, когда Россия двигались в сторону разделения функций силовиков.

Если предложения Минфина по сокращению численности сотрудников и созданию объединенной правоохранительной структуры будут приняты, это станет правильным решением, так как оптимизация силовым органам действительно нужна, заявил уполномоченный по защите прав предпринимателей, содержащихся под стражей, Александр Хуруджи.

Впрочем, Александр Хуруджи отметил, что оптимизация не должна повлиять на реализацию правоохранительными органами их главной функции — поддержания общественного порядка.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]