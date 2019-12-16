«Секреты» проекта по страхованию пенсий назвал Центробанк

В Центробанке назвали подробности проекта по страхованию пенсий россиян, сообщают «Вести:Приморье»

Разработка проекта страхования добровольной накопительной части пенсии в рамках программ негосударственного пенсионного обеспечения запланирована в стране на 2022 год, Об этом сообщает Центробанк. Такая дата обозначена в графике законопроектной деятельности Минфина, пишет ura.ru.

«Документ по страхованию взносов в размере 1,4 млн рублей уже готов», — цитирует Центробанк «Известия». Это означает, что под защиту государства попадут взносы на сумму не более 1,4 млн рублей и выплаты — не более двух социальных пенсий (порядка 11,5 тыс. рублей).

По мнению экспертов, добавляет издание, проект поможет вернуть доверие россиян к формированию добровольных сбережений по пенсионным программам.

Ранее стало известно, что Минфин готовит под грифом «секретно» проект закона о новой добровольной накопительной пенсионной системе. Сделано это было, как отмечают «Утро.ру», для того, чтобы раньше времени не спровоцировать массовую волну недовольства. Внести проект на рассмотрение Минфин планирует 15 декабря 2021 года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]