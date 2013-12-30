Мальчишка получил травму позвоночника в аварии на угнанном им авто

Госавтоинспекция Приморья напоминает о необходимости хранить ключи от транспортного средства в месте, недоступном для подростка, сообщают «Вести:Приморье».

Как сообщает Госавтоинспекция Приморского края, в регионе зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия с участием несовершеннолетних водителей.

В первом случае в Красноармейском районе 15-летняя девочка воспользовалась отсутствием дома родителей, взяла ключи от автомобиля, принадлежащего ее матери, и решила покататься по селу вместе со своей подругой. Не справившись с управлением, девочка пересекла полосу встречного движения и совершила съезд в левый кювет. В результате удара подруги получили травмы головы.

В городе Арсеньев 13-летний мальчик, увидев дома ключи от автомобиля родителей, решил съездить на нем в магазин за продуктами. На обратном пути ребенок не справился с управлением и совершил опрокидывание в кювет. Школьника доставили в больницу с травмой позвоночника.

Госавтоинспекция Приморского края напоминает о том, что ключи от транспортных средств необходимо хранить в недоступных для подростков местах. Детское любопытство может обернуться трагедией.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru