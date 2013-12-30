Мальчишка получил травму позвоночника в аварии на угнанном им авто
Госавтоинспекция Приморья напоминает о необходимости хранить ключи от транспортного средства в месте, недоступном для подростка, сообщают «Вести:Приморье».
Как сообщает Госавтоинспекция Приморского края, в регионе зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия с участием несовершеннолетних водителей.
В первом случае в Красноармейском районе 15-летняя девочка воспользовалась отсутствием дома родителей, взяла ключи от автомобиля, принадлежащего ее матери, и решила покататься по селу вместе со своей подругой. Не справившись с управлением, девочка пересекла полосу встречного движения и совершила съезд в левый кювет. В результате удара подруги получили травмы головы.
В городе Арсеньев 13-летний мальчик, увидев дома ключи от автомобиля родителей, решил съездить на нем в магазин за продуктами. На обратном пути ребенок не справился с управлением и совершил опрокидывание в кювет. Школьника доставили в больницу с травмой позвоночника.
Госавтоинспекция Приморского края напоминает о том, что ключи от транспортных средств необходимо хранить в недоступных для подростков местах. Детское любопытство может обернуться трагедией.
Комментировать: