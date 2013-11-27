Сотрудники полиции могут остаться без льгот

Сотрудникам полиции грозит потеря льгот из-за новой реформы, сообщают «Вести:Приморье».

Перевод части аттестованных сотрудников МВД на гражданские должности, предлагаемый новой реформой, может обернуться массовым увольнением силовиков. Так как в таком случае они лишатся целого ряда льгот, служить в органах внутренних дел без которых не выгодно. Таким мнением поделился источник ura.ru в силовых структурах.

«Никто в здравом уме не останется служить в органах внутренних дел, если после своего перевода на „гражданку“ им не предложат какую-то компенсацию. Так как при этом теряются все льготы аттестованных сотрудников: это и бесплатные проезды, отпуска по 30 и 45 дней по выслуге лет, “вещевка“ (денежная компенсация вместо положенных по нормам снабжения предметов вещевого имущества)», — рассказал собеседник агентства.

Силовик также указал на разницу в заработных платах у аттестованных и гражданских специалистов. По его словам, проект реформы должен предусматривать некую компенсацию, или новые льготы для гражданских сотрудников. Иначе подобный перевод будет просто невыгоден.

Гражданские служащие в структуре МВД не имеют воинских званий и соответственно прилагаемых к ним преференций. Чаще всего органы внутренних дел прибегают к услугам гражданских специалистов при формировании «тыловых» отделов — бухгалтерии, кадровиков и прочих.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]