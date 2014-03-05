Эвакуация в кинотеатре «Океан»: люди кашляют и падают в обморок

Инцидент со зрителями произошел в кинотеатре «Океан», сообщают «Вести:Приморье».

Очевидец сообщил о том, что в кинотеатре кто-то брызгнул перцовкой. Людям стало плохо. Началась эвакуация зрителей из 1 – 3-го залов.

«В кинотеатре Океан кто-то брызнул перцовкой, 1-3 залы выгнали людей, наш сеанс был в 11 часов попросили сдать билеты, одной уборщице стало плохо, упала в обморок, вызвали скорую, скорая приехала за 5-7 минут, люди ходят кашляют!», отметил автор поста в одном из приморских пабликов.

Работники кинотеатра отметили, что в это время на киносеансах было много детей. Запах в зале никто не чувствовал, вероятнее всего, он туда не проник, поэтому жети не пострадали.

Антон Алексеенко, генеральный директор сети кинотеатров «Иллюзион» уточнил, гражданам вернут деньги за билеты на сеансы, во время которых прошла эвакуация.



Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru