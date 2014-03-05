Творческие встречи со звездами кино пройдут в кинотеатрах Владивостока

Творческие встречи с именитыми актерами и режиссерами пройдут в рамках 17-го Международного кинофестиваля стран АТР "Меридианы Тихого" (18+) на площадках кинотеатров "Уссури" и "Океан" во Владивостоке. В кассах кинотеатров уже идет продажа на фильмы фестивальной программы, как сообщило ИА "PrimaMedia".

14 сентября в 17.00 в зале IMAX кинотеатра "Океан" состоится встреча с актером, режиссёром, сценаристом, педагогом, Народным артистом Российской Федерации Владимром Хотиненко, который представит свой новый фильм "Ленин. Неизбежность" (12+).

14 сентября в 17.00 в зале "Уссури" кинотеатра "Уссури" Константин Хабенский представит документальный фильм "Оперение" (6+). 14 сентября будет в 19.00 в кинотеатре "Уссури" можно будет встретиться и пообщаться с талантливым голливудским актером Майклом Мэдсоном, снявшимся более чем в 170 фильмах, и посмотреть картину "Бешеные псы" (18+).

14 сентября в 22.10 в кинотеатре "Океан" американский киноактёр, Уильям Болдуин встретится со своими поклонниками и ответит на самые интересные вопросы.

16 сентября в 19.00 в "Уссури" актер Алексей Агранович и режиссер Михаил Идов проведут творческую встречу со зрителями и представят фильм "Юмористы" (12+).

17 сентября в 18.30 в кинотеатре "Океан" не пропустите творческую встречу с кинорежиссёром, сценаристом и продюсером, Народным артистом Российской Федерации, Лауреатом Каннского кинофестиваля Павлом Лунгиным.

18 сентября в 19.30 приглашаем всех в кинотеатр "Океан" на творческую встречу с французским и американским актёром, лауреатом премии "Сезар" Кристофером Ламбертом.

Ярким событием 17 фестиваля станут "звездные дорожки" кинотеатра "Океан". С 14 по 18 сентября возле кинотеатра "Океан" зрители смогут увидеть любимых актеров, сделать фотографию на память, взять автограф.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]