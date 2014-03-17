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Поправки в закон «О статусе военнослужащих»: проверку пройдут все

Поправки в закон «О статусе военнослужащих»: проверку пройдут все

Для военнослужащих предлагается сделать обязательными ежегодную диспансеризацию и проверку наличия в организме наркотиков. В Совете Федерации на пленарном заседании 21 октября планируют рассмотреть соответствующий закон, сообщают «Вести:Приморье».

Предусматривается обязательное ежегодное прохождение военнослужащими медицинских осмотров, диспансеризации и химико-токсикологических исследований наличия в организме наркотиков, психотропных веществ и их метаболитов — соответствующие поправки предлагаются в закон «О статусе военнослужащих», отмечает «Парламентская газета». Согласно документу, Минобороны и другие федеральные ведомства, в которых предусмотрена военная служба, смогут самостоятельно устанавливать порядок проведения таких осмотров.

Нормы предлагаемого закона не распространяются на отдельные категории граждан, уволенных с военной службы. Что касается диспансеризации военнослужащих органов военной прокуратуры и военно-следственных органов, она будет обязательной и будет проводиться в военно-медицинских организациях Минобороны или других федеральных ведомств. Сопутствующие расходы им возместят из бюджета в порядке, который установит кабмин. Правительство Российской Федерации согласно законопроекту наделяется правом определять порядок финансирования расходов, связанных с проведением военнослужащим медицинских осмотров, диспансеризации.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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