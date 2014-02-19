Мерзкая находка шокировала посетителя заведения с говорящим названием "Гурман"
Купили выпечку вчера в магазине "Гурман", который находится в районе остановки Центр в Артеме. Развернули булочку, а внутри оказался таракан, - сообщает "Вест: Приморье" со ссылкой на artemportal.ru.
Мерзкая находка вызвала шквал комментариев в Инстаграм-паблике:
"Там полно тараканов, я лично видела, как продавец сметал тараканов с хлеба!".
"Ужас😲 В Роспотребнадзор надеюсь не забыли заявить?"
"Как ты догадался что именно эту булочку нужно развернуть?"
"Там тараканы кишат, продовцы грубят, кто их вообще там держит - ужасное обслуживание, ведать и руководитель у них такой же".
"Ой, я там лет 5 назад купила коробку чоко пай и, когда дома открыла, оттуда высыпалось целое семейство... 🙈 больше туда ни ногой".
"Не надо возмущаться!!! Название"Гурман" говорит обо всем".
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