Многосерийная драма «Зови меня мамой». Премьера - 26 октября в 21:20 на канале «Россия»

Премьера на телеканале «Россия»!

Анна Старшенбаум, Алексей Барабаш, Юрий Цурило, Юлия Ауг и Ольга Тумайкинав многосерийной драме «Зови меня мамой».

26 октября в 21:20 телеканал «Россия» начинает показ многосерийной драмы «Зови меня мамой». Фильм, основанный на реальных событиях, рассказывает о сельской девушке Татьяне, которая оказывается в центре трагических событий начала 1930-х годов. Героине приходится в одиночку выживать в трудное время, прятаться от врагов и искать в себе силы после предательства мужа сохранить в сердце любовь. «Зови меня мамой» – это история о том, что даже в страшных испытаниях можно выстоять и пронести через годы любовь друг к другу и родной земле.Главные роли в фильме исполняют Анна Старшенбаум, Алексей Барабаш, Юрий Цурило, Юлия Ауг, Ольга Тумайкина, Владимир Капустин, Дмитрий Муляр.

События в фильме затрагивают несколько десятилетий – от 1929 года до начала Великой Отечественной войны. Дочь зажиточного деревенского мельника Татьяна (Анна Старшенбаум) знакомится с Николаем (Алексей Барабаш), сыном кулака из соседнего села. Их тянет друг к другу, но к Татьяне уже спешат сваты от Василия (Андрей Фролов). Сердце девушки занято мыслями о Николае, и она отказывает крестнику сельского председателя. Николай и Татьяна решают быть вместе, а родители невесты – Павел (Сергей Беляев) и Марфа (Ольга Тумайкина) – благословляют этот союз. Кажется, счастью молодых не будет конца. Но в стране лютует продразверстка, а за изъятие излишков у крестьян поручено отвечать Василию. И первым делом обиженный жених спешит в дом Козловых, где теперь живет замужняя Татьяна. Чтобы спасти сына от мести Василия, Григорий Козлов (Юрий Цурило) силой отсылает Николая в Москву. Вскоре за ним, спасаясь от раскулачивания и ссылки, едет и Таня. Она надеется отыскать мужа, но застает его в квартире чужой женщины. В Москве девушка находит приют в доме крупного инженера, куда устраивается нянькой. Но власть не щадит и влиятельных хозяев: Тане приходится бежать, спасая их маленьких сыновей. С двумя детьми на руках девушке все труднее скрываться от преследования.

Анна Старшенбаум: «Моя героиня Татьяна– совсем юная девушка, которая попадает в тяжелейшие обстоятельства. Для меня было очень неожиданным приглашение на эту роль. Я всегда видела себя только в современных амплуа, но режиссер уговорил меня попробовать сыграть героиню 1930-х годов. И это был очень приятный для меня опыт. Оказалось, что исполнять подобную роль легче: такиероли глубокие, хорошо прописанные, и ты всегда понимаешь, что делаешь. Наш фильм – это история, о том, как переживали страшные времена обычные люди из глубинки, как пытались сохранить самое важное в жизни – семью и любовь».

Алексей Барабаш: «Люди во все времена одинаковые по своей сути. Отличия составляют лишь социальные нюансы,стиль одежды,манеры. Для меня было важно создать героя, и онполучился таким, каким я его задумал. Я увлекся воплощением простого сердечного человека,который живет сердцем, не задумываясь. Он дурачок в хорошем смысле этого слова, любит одну женщину всю жизнь,много ошибается,делает глупости,но при этом остается человеком, а не это ли ценится во все времена? Коля Козловоставил яркий след в этой удивительной историисвоей наивностью,жаждой жизни и познания. Я думаю,что мне удалось создать нового,не игранного ранее никем героя».

Ольга Тумайкина: «Герои нашего фильма «Зови меня мамой» проходят разные перипетии и испытания, начиная от любви, заканчивая войной и мирным временем. У моей Марфы трагическая судьба. Будучи очень сильной женщиной, однажды она получает такой удар, что теряет почву под ногами, а ее разум как бы впадает в сон, чтобы защитить себя от горя, которое она не может вынести. В ней столько сдержанной боли, что в какой-то момент мне стало ее очень жаль. Такой судьбы я бы не пожелала никому».

Дмитрий Муляр: «Наш фильм о верности, человеческой взаимовыручке, взаимоотношениях людей в непростое время, о том, как даже незнакомые люди пытаются помочь друг другу и остаются при всем этом ужасе людьми. Но это не хроника событий, это локальная человеческая история. Я играю врача Махова, который приезжает из города по вызову к детям главной героини, которых она выдает за своих. Онзнакомится с Татьяной, даже симпатизирует ей, помогает ей и детям, возится с ними. Махов положительный человек из породы ушедшего века. Ониз интеллигентной династической семьи врачей, человек довольно высокой культуры, каких уже, наверное, не встретишь».

Съемки драмы «Зови меня мамой» проходили в Москве и Подмосковье. Вокзал,откуда героиня Анны Старшенбаумв спешке отправляется в Москву, исполнилаисторическая усадьба«Середниково». Эпизоды военных действий также снимали в Подмосковье, где был выстроен госпиталь. А вот заживописными видами севера России съемочная группа отправилась в Карелию. Актеры вспоминают, что в свободные от работы дни плавалипо Ладожскому озеру на островВалаам.

Музыку к сериалу «Зови меня мамой» написалкомпозитор Артем Васильев («Грозный», «Годунов», «Со дна вершины», «София», «Экипаж», «Воин», «Конец прекрасной эпохи»)–обладатель многочисленных наград, в числе которых специальный приз ТЭФИ за сериал «София» и премия «Золотой орел» за музыку к фильму «Экипаж».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]