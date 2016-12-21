«Разбитое зеркало». Премьера остросюжетной мелодрамы на канале «Россия» - сегодня в 21:20

Премьера на телеканале «Россия»! Екатерина Гусева, Александр Лазарев-мл., Алексей Макаров, Екатерина Волкова, Владимир Гостюхин, Станислав Дужников и Алла Будницкая в сериале «Разбитое зеркало».

С 18 мая в 21:20 на телеканале «Россия» стартует остросюжетная мелодрама «Разбитое зеркало». Это история внешне благополучной семьи, в которойкаждый скрывает свою зловещую тайны. Но,как это часто бывает в жизни, рано или поздно наступает время платить по счетам…

В лесу находят тело пропавшей много лет назад почтальонши. В её сумке сохранилось несколько писем, и их отправляют адресатам. Так главная героиня Даша (Екатерина Гусева) получает весточку из прошлогоот своего жениха Олега. Это письмо переворачивает всю её жизнь. Даша узнаёт, что её любимый, которого считали погибшим, на самом деле жив. Если бы она получила это письмо вовремя, то не вышла бы замуж за нелюбимого Мирона (Александр Лазарев), да и вся её жизнь сложилась бы иначе...Даша решает выяснить, что же на самом деле произошло20 лет назад и начинает своё расследование.

Распутывая старые тайны, Даша узнаёт, что всё её окружение – муж, лучшая подругаЕлена (Екатерина Волкова) и даже родной брат Виктор (Станислав Дужников) – совсем не те, кем она их считала. Оказывается, все эти годы её брак с Мирономдержится на обмане, а в основе успешного семейного бизнеса лежитпреступление. Даша разыскивает Олега в надежде, что судьбу можно повернуть вспять.Но вскоре на её пути появляется загадочный незнакомец Павел (Алексей Макаров), которыйприезжает в город, чтобы отомстить своим врагам из прошлого…

Исполнительница роли Даши актриса Екатерина Гусева рассказала: «Моя героиня всегда была ведома и находилась за мужским плечом как настоящая замужняя женщина. Но обстоятельства сложились таким образом, что ей в короткие сроки пришлось взять всё в свои руки: стать сильной, умной и самостоятельной. Мне нравится, как держится интрига в сериале. Уверена, зритель будет вовлечён в историю,захочет думать, строить предположения и догадки, предвкушая развитие событий».

Остроты сериалу придаётзахватывающая детективная линия. Чтобы раскрыть собственную семейную тайну, Даше приходится всё глубже погружаться в расследование преступлений, охвативших, кажется, весь город. Интригующий сюжет «Разбитого зеркала» потребовал изобретательностии на съёмочной площадке. Для съёмоктехнически сложнойсцены в бассейне Екатерина Волковаотказалась от дублёра и ей пришлось несколько раз прыгать в воду, чтобы добиться идеального кадра. Актриса рассказала: «Елена хочет покончить жить самоубийством. Она наделана себя красный пеньюар, хотела умереть красиво, но потом передумала. У меня была тренировка, когда я с мастером погружалась под воду, меня учили всё это делать».

События в сериале «Разбитое зеркало» охватывают несколько десятилетий. Чтобы воссоздать атмосферу прошлого, потребовались не только декорации, реквизит и костюмы тех лет, но и специальный грим. Исполнителям главных ролейАлександру Лазареву и Екатерине Волковой помоги их дети. Дочь Волковой Валерия исполнила роль Елены в молодости, а Мирона сыграл сын Александра Лазарева Сергей.

Премьера сериала «Разбитое зеркало» состоится 18 мая в 21:20 на телеканале «Россия».

Фотографии доступны по ссылке:https://yadi.sk/d/brvlwK4U0_8bfg

Справочная информация:

В ролях: Екатерина Гусева, Александр Лазарев мл., Алексей Макаров, Станислав Дужников, Алла Будницкая, Екатерина Волкова, Владимир Гостюхин, Александр Головин, Денис Нурулин, Мирослава Михайлова, Мария Селянская, Арина Постникова и другие.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]