Резиденты Свободного порта Владивосток: реализация инвестиционных проектов

Консервы, пресервы, копчености и полуфабрикаты по-приморски! И это только сейчас ассортимент завода - 40 позиций. В следующем году предприятие планирует перейти на новое сушильное и коптильное оборудование.

Валерий Трегубенко, финансовый директор «Дальневосточная рыбоперерабатывающая компания»: «Новое оборудование позволит увеличить объёмы производства и продаж».

Деликатесы уссурийского резидента Свободного порта Владивосток по вкусу не только Приморью - всему Федеральному округу, Сибири и двум столицам.

Дмитрий Беляев, генеральный директор «Дальневосточная рыбоперерабатывающая компания»: «Мы хотим получить номер в цербере, чтобы отправлять продукцию за рубеж».

Сколько сегодня резидентов Свободного порта Владивосток? И как они реализуют свои инвестиционные проекты на территории Приморского края, расскажем уже в итоговом выпуске в 21:05.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]