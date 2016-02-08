Дожди, ветер, снег и гололедица обрушатся на Приморье

В четверг, 22 октября, с Восточно-Китайского моря на Японское море выйдет циклон и, углубляясь, будет смещаться над его акваторией в северо-восточном направлении, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на Примпогоду.

В пятницу, 23 октября, вихрь будет смещаться над северной частью моря на расстоянии около 150 – 200 км от восточного побережья Приморья. Облачная шапка циклона накроет юго-восток края в пятницу ночью, начнутся осадки.

Днем зона осадков распространится на центральные и восточные районы Приморья, их интенсивность увеличится. В континентальных районах осадки пройдут в виде снега, местами с дождем.

Возможны гололедные явления. На побережье будет идти сильный дождь. В большинстве районов Приморья усилится ветер.

В субботу, 24 октября, ночью циклон переместится на Татарский пролив, зона интенсивных осадков сместится на северо-восток края.

Днем в центральных и восточных районах Приморья местами сохранится снег.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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