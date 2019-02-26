Один в кювете, другой впечатался в бетонный блок: серьезное ДТП в Приморье (видео)

Сегодня днем в Уссурийске произошло серьезное ДТП, сообщают «Вести:Приморье».

В Уссурийске на улице Воровского столкнулись два автомобиля. Один из авто улетел в кювет. При этом перевернулся и остался лежать практически колесами в небо. Другой автомобиль остановило бетонное ограждение. Машины получили серьезные повреждения.

Что стало причиной столкновения, определят специалисты.

Детали происшествия и данные о пострадавших уточняются.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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