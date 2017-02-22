Встречу со странным "существом" на федеральной трассе в черте Владивостока обсуждает Сеть

Неизвестный мужчина, явно в неадекватном состоянии, едва не устроил ДТП на федеральной трассе во Владивостоке, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps_vl.

"Вот такое существо гуляло сегодня по трассе, в районе Трудового", - рассказывает автор видео, попавшего в Сеть.

Мужчина неожиданно появился на дороге, где нет ни тротуаров, ни пешеходных переходов и встал перед движущимся автомобилем. Приложил руку к сердцу, видимо таким образом извиняясь перед водителем.

Водитель автомобиля успел вовремя затормозить, иначе могло случиться непоправимое.

Поведение мужчины трудно объяснить, хотя, судя по видео, он явно пребывает в неадекватном состоянии и вероятно не в первый раз таким образом пересекает дорогу.

"Его пару дней назад спускали вниз с лееров дальнобойщики", "Он же извинился от чистого сердца...", "... Не нужны эти извинения, судя по всему с регистратором водитель на грузовике, который работает, у него семья... А этот выродок выперся, за него дадут больше, чем ему жить осталось!", "Дункан Маклауд", "Этот о... там неделю уже бродит", "Пендаля хорошего отвесить ему некому было?" - комментируют пользователи Сети.





Видео - dps_vl





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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