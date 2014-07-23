«Мало тебе по башке стукнули»: девушка в больнице столкнулась с хамским поведением охранника

Девушка с травмой головы столкнулась с хамским поведением охранника в Тысячекоечной больнице, когда ждала приема к врачу, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на news.vl. По словам подписчицы Инстаграм-паблика, женщина-охранник позволила себе неуместное высказывание в сторону пострадавшей, когда пыталась прогнать её друзей из приемного отделения.

«Здравствуйте, вчера столкнулась с хамскими сотрудниками в «Тысячекоечной» , женщина охранник, тыкая пальцем, пыталась прогнать моих друзей, привезших меня в приемное отделение. Кричала, чтоб они ждали меня в коридоре, хотя мы итак были в корридоре, на что они ответили, что не оставят меня одну, пока не прийдет врач, а потом ещё сказала: «Мало тебе по башке стукнули»», - рассказала пострадавшая.

"Понимаю охранника. А пострадавшая пусть научится говорить без матов", "Ну так ограничения в связи с вирусом, охранника можно понять, это ее работа... Но ее фраза, конечно, это хамство", "Зачем в больнице находиться толпой? ... Вам нужна группа поддержки - устройте прямой эфир в Инстаграме. В приёмном - только пациенты и один сопровождающий. Научитесь уважать работу охранников и врачей и будет вам вселенское счастье в тысячекоечной больнице", - считают пользователи соцсети.

Видео - news.vl

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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