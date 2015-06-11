Случай в детской больнице вызвал возмущение жителей Приморья

Жительница Артема рассказала о ситуации, с которой столкнулась в детской больнице города, когда ее ребенок заболел, сообщают «Вести:Приморье».

Женщина пояснила, что не поняла, почему врачи оказались безучастны к ее ребенку. Она уточнила, диагноз, поставленный в больнице Артема, не подтвердили в первой краевой детской больнице, где врачи сообщили о срочной госпитализации девочки.

У нас произошла такая ситуация. 15 мая заболел ребёнок 14 лет. Так как были выходные, врача мы вызвали только в понедельник, 17 мая. 5 дней мы пробыли дома с высокой температурой на рекомендованном лечении от педиатров Артёмовской детской больницы. А именно нам прописали: полоскание горла, орошение Мирамистином и Ингаверин по схеме. Но никаких улучшений за эти дни не произошло. 19 мая мы вызвали скорую, чтобы ребёнка госпитализировали. Нас привезли в приемный покой детской больницы в городе Артёме, где мне ответили, что с ребёнком всё хорошо. Хотя оснований на госпитализацию было предостаточно: это и высокая температура, и воспалённое горло, и головные боли... Но всё же этого нашим врачам показалось мало. В итоге нам выписали рекомендации и мягко говоря послали. Ну а после этого мы сами поехали в первую краевую детскую больницу. Буквально через 5 минут осмотра нас госпитализировали в инфекционную больницу города Владивосток, куда мы изначально обращались в своём городе Артёме. У ребёнка взяли все необходимые анализы, а в пятницу нам позвонили врачи и сказали, что у ребёнка Ковид. Девочку перевезли в ковидную больницу Владивостока, состояние средней степени... Мы хотим, чтобы все знали этих врачей, которые дежурили в те сутки в Артёме в приемном покое и отправили нас домой с диагнозом ОРВИ..., -

пишет автор поста в паблике artem.news.plus.

В комментариях многие отметили, сталкивались с ситуацией, когда врачи, по мнению представителей детей, плохо проводят осмотр ребенка. И больше времени тратят на заполнение бумаг. Другие, напротив, обратили внимание, что получили профессиональную помощь при обращении в данное медучреждение.

«У нас что то подобное было. Только нам участковый педиатр прописал лечение, Мирамистин и капли в нос. В этот же день вечером ребёнку стало хуже. На следующий день мы обратились в платную клинику. Оказалось у ребёнка пневмония».

«Обращалась к хирургу с маленьким ребенком, врач внимательно осмотрел, поставил диагноз, сказал, что и как, назначил повторный осмотр».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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