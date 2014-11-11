Представители детской больницы ответили на резонансный пост мамы 4-месячного ребенка

Широкий общественный резонанс вызвала ситуация, с которой пришлось столкнуться жительнице Уссурийска после того как ее с 4-месячный ребенком привезли в детскую больницу Артема, сообщают «Вести:Приморье».

Представители больницы города Артёма в паблике artem.news.plus ответили на публикацию мамы 4-месячного ребенка, которая была сделана ранее.

На стационарное лечение поступает много детей, в том числе из ближайших городов. При поступлении в приемное отделение время ожидания помощи по программе госгарантии составляет не более 2-х часов.

Мама из Уссурийска два часа ожидала, пока их положат. "В норму по госгарантии принимающий врач уложилась", - отметили в больнице Артёма.

Из-за наплыва пациентов мест в палатах и боксах на всех не хватает. Однако по мере их освобождения и последующей обработки, пациентов переселяют.

Выписки вовремя не получают только те пациенты, которые по тем или иным причинам не приносят анализы, обследования или уходят самостоятельно, прерывая лечение.

Проблема с распространением ротавирусной инфекции в стационаре существует, признались представители больницы.

В воздушно-капельное отделение периодически поступают дети, у которых есть общие инфекционные признаки (красное горло, температура, признаки интоксикации). Однако под маской вирусной инфекции может быть и ротавирус. В дальнейшем, до 5 суток, может проявиться кишечный синдром. И, к сожалению, те, кто был в палате с таким пациентом, оказываются в контакте, и кто-то из них заболевает.

"Ситуация на контроле у Роспотребнадзора, - заверили в детской больнице. - Руководством принято решение с 19 апреля всех детей до 4-летнего возраста обследовать на ротавирусную инфекцию за счет средств, получаемых с платных услуг".

Как только что рассказала мама 4-месячного малыша, их до сих пор не определили в палату и они лежат в коридоре. В лучшем случае, их могут перевести в палату не раньше среды. Женщина подумывает отказаться от госпитализации и продолжить лечение в платной клинике...

В комментариях отметили, что, скорее всего, больница не виновата. Мест не хватает. Детей поступает много.

«Вас положили, хоть и не было мест, хотя бы в коридоре, оказали помощь, а могли бы сказать нет места, едьте в Уссурийск, поставить укол и отправить домой! Не пойму вообще в чем возмущение, автор, что с луны, не в курсе какая в России бесплатная медицина. Не нравится, сразу бы ехали в платную. Жалуйтесь в ГосДуму, там виноваты в таком прорыве в медицине».

«Ох, не знаю... Когда мы с ребенком попали в эту же больницу с ротовирусом, мы тоже первый день провели в коридоре. Но на тот момент лично мне было все-равно где лежать - ребенку было очень плохо и дома я боялась оставаться. Назначили лечение, выдали лекарство... Так же в коридоре было ещё три ребенка с мамами. Через сутки нас всех перевели в палату. К сожалению, такое бывает. А куда должны распределить, если все занято?! Кого-то нужно было выгнать?».

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, Скандал в детской больнице стал достоянием общественности. Свою историю о том, что врача пришлось ожидать более 3-х часов. Женщина уточняет, в больницу прибыли в 18 часов, а оформлением малыша занялись ближе к 21:30. Мама малыша отметила, они проживают в Уссурийске, привезли их на машине скорой медицинской помощи. Не объясняя причин, маму с ребёнком положили в коридоре.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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