Скандал в детской больнице стал достоянием общественности

В Приморье мама 4-месячного малыша рассказала о ситуации, с которой столкнулась с больнице города Артема, сообщают «Вести:Приморье».

Свою историю о том, что врача пришлось ожидать более 3-х часов, она опубликовала в паблике artem.news.plus. Женщина уточняет, в больницу прибыли в 18 часов, а оформлением малыша занялись ближе к 21:30. Мама малыша отметила, они проживают в Уссурийске, привезли их на машине скорой медицинской помощи. Не объясняя причин, маму с ребёнком положили в коридоре.

"У ребенка температура 38,4. Больница - это место скопление болячек, а нас ещё и в коридор кладут, где и так вирусов хватает. Будем лечиться от одного, а, возможно, подхватим и ещё что-нибудь...", - написала мама из Уссурийска.

По отзывам другой мамы, жительницы Артёма, по всему стационару детской больницы гуляет ротавирусная инфекция.

"Лежала сама с ребенком в больнице Артёма с ОРВИ две недели назад, заразились там ротавирусной инфекцией. И многие другие оттуда уходят с заражением. Не долечивают детей, отправляют домой без выписок, выписки делают по месяцу. Когда уже закончится этот ужас?!".

К комментариях паблимка по-разному отнеслись к ситуации. Одни говорят, сталкивались с ситуацией непонимания. Другие, напротив, утверждают, врачи очень внимательные.

«Нас когда положили в коридор места были ,просто они пока не выпишут здоровых не переведут в палату больных ,а то вдруг зараза перейдёт».

«Я вчера вызвалаа скорую в 20:19,приехали в 22:30. врач со скорой сказал, что очень много больных детей и мест в больнице просто нет».

«Лежали пару недель назад и да ложили и в коридор, но ни кто не ждал анализы неделю, сразу взяли и на утро уже все было и врач там сейчас прекрасная просто и персонал вообще огонь девчонки @artemovskaiadetskaia обычно я их хаю, но тут не соглашусь с автором и выписку нам дали через три дня и не выписывают они просто так, а наоборот мы просились, а они нас оставляли, а то что долго оформление так они не виноваты что такие требования у них идиотские, по всем местам палками повози, бумаг кучу заполни, не знаю, не на курорт везут, а для лечения ребёнка я считаю там все есть, а тем более сейчас очень грамотный врач, а это важно. Так что не надо наговаривать, уж я там 14 лет со старшим пролежала и уже 2 года с малым, так что есть с чем сравнить».

Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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