Приморцы еще не закрыли купальный сезон

Приморцы к концу октября еще не закрыли купальный сезон.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на newsnhk, в Находке местные жители до сих пор купаются в море. Одна из женщин была замечена сегодня, 25 октября, около 15.20 на пляже возле базы отдыха "Якорь". Видео попало в соцсеть.

"Да вода ещё теплая, так что ничего удивительного", "Так там же баня, парятся, потом в прохладную воду ныряют", - комментируют видео пользователи социальной сети.

Видео - newsnhk





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]