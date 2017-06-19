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Вчера, 22:31

Приморцы еще не закрыли купальный сезон

Приморцы еще не закрыли купальный сезон

Источник фото: Скрин видео

Приморцы к концу октября еще не закрыли купальный сезон.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на newsnhk, в Находке местные жители до сих пор купаются в море. Одна из женщин была замечена сегодня, 25 октября, около 15.20 на пляже возле базы отдыха "Якорь". Видео попало в соцсеть.

"Да вода ещё теплая, так что ничего удивительного", "Так там же баня, парятся, потом в прохладную воду ныряют", - комментируют видео пользователи социальной сети. 

 

Видео - newsnhk
 
 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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