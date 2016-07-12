Машина скорой помощи попала в ДТП в Приморье

25 октября приблизительно в 20.45 случилось ДТП с участием скорой помощи в Находке, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на newsnhk. Также среди участников аварии - такси и еще одна легковушка.

Предполагаемая причина - отключенный светофор, который не работал из-за отсутствия электричества.

По предварительной информации, в аварии никто не пострадал.

"ДТП на Заводской. Сегодня не работал долго светофор. Вот к кому-то коордилогическая помощь ехала, теперь не приедет, а может быть к какому-то ковиднику", - предположила автор видео.

Видео - newsnhk





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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