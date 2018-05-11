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Массовая авария в Находке: в машине скорой – беременная женщина

Массовая авария в Находке: в машине скорой – беременная женщина

Источник фото: / ig_nhk

В Находке в районе торгового центра «Купеческий» произошло массовое ДТП, сообщают «Вести:Приморье».

Участниками аварии стали несколько машин. Среди них была скорая, в которой находилась беременная женщина. Авария попала в поле видеокамеры наружного наблюдения.

Известно, в ДТП есть один пострадавший. 

В комментариях отметили, водитель скорой мог нарушить правила движения.

«Причем здесь перекресток просто водила скорой *** вот и все, без маяков и сирены вылез прям под грузовик».

«Там светофор надо уже ставить!».

«Долбанный перекрёсток, там постоянно аварии, ну неужели нельзя поставить светофор. Вечно выезжаешь и молишься, чтобы ни кто не столкнулся».

«На этом повороте ни кто не видит знака кому куда можно и откуда проворачивать».

«От такой ситуации и родить можно, ведь для беременной это шок был однозначно».

Детали аварии уточняются.

Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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