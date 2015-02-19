«Это жесть, в руках бензопила и арматура»: «пацаны» устроили разборки с жителем Приморья (видео)

Местные жители села Ивановка устроили разборки. Мужчине пришлось защищаться с бензопилой в руке, сообщают «Вести:Приморье».

На кадрах видно, как несколько «пацанов» решили по-своему выяснить отношения с одним из мужчин. Вероятнее всего, он не нашел лучшего способа защиты и решил взять в руки бензопилу. Во время разборок защищавшегося мужчину ударили металлической арматурой. После удара мужчина остался лежать на асфальте. Стоит отметить, на защиту своего мужчины вышла жена. Один из нападавших получил ранение, скорее всего, пила зацепила часть грудной клетки.

На видео также видно, что уже после того, как потерпевший лежал без сознания, к нему подошел один из обидчиков и нанес удар по голове.

«Инцидент произошёл в с. Ивановка, Михайловского района. Парня, который с бензопилой, очень давно достают местные, так называемые, крутые пацаны. Конфликт заключается в том, что им не нравится его образ жизни. В очередной раз, толпой, с монтировками, пришли выяснять отношения. На видео его жена, пыталась помочь мужу, но как видно, тщетно. Парень в тяжёлом состоянии, с черепно-мозговой травмой. Прошу распространить, чтоб, по возможности, увидели краевые правоохранительные органы. И все виновные были наказаны. А не как часто, в деревне, все замнут и до свидания», написал автор в одном из приморских пабликов.

Надеемся, инцидентом займутся уполномоченные службы.

«Вести:Приморье» публикуют видео без звука, так как на видео не было слышло литературной речи, лишь маты.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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