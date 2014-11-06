Полиция задержали участника деревенской разборки с бензопилой и арматурой

Полицейские задержали участника инцидента в селе Ивановка Михайловского района, сообщают «Вести:Приморье».

В полицию поступило сообщение жительницы села Ивановка. Заявительница рассказала о том, что около дома на улице Ленинская неизвестные мужчины причинили ее сожителю телесные повреждения. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции.

Установлено: между компанией нетрезвых мужчин и местным жителем произошел конфликт. 40-летний мужчина взял бензопилу, а один из оппонентов нанес ему удар по голове стартером.

Пострадавший госпитализирован в Центральную районную больницу села Михайловка.

Личности всех участников инцидента установлены, граждане опрошены, отметили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

В отношении 30-летнего подозреваемого в следственном подразделении отдела МВД России по Михайловскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным пунктом "з " части 2 статьи 111 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасное для жизни человека).

В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств инцидента, а также закрепление доказательной базы по уголовному делу.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, «пацаны» устроили разборки с жителем Приморья.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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