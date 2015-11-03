В эти минуты на трассе в районе стелы горит грузовик

На федеральной трассе в районе стелы горит автомобиль, сообщают «Вести:Приморье».

Постоянный подписчик редакции стал очевидцем происшествия, которое только что произошло на трассе. Автор утверждает, загорелся грузовик. Водителю пытаются помочь очевидцы.

Детали уточняются.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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