Халатность доктора в больнице Приморья привела к трагедии в семье пациентки
Прокурор города Уссурийска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении врача КГБУЗ «Уссурийская центральная городская больница», сообщают «Вести:Приморье».
Врач обвиняется в совершении преступления - причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих должностных обязанностей.
По версии следствия, в августе 2019 года в ночное время бригадой скорой медицинской помощи в приемный покой больницы для оказания экстренной медицинской помощи доставлена потерпевшая с диагнозом «перфорация язвы желудка».
Хирург находился на суточном дежурстве и провел поверхностный осмотр потерпевшей. При наличии явных отклонений анализов крови, указывающих на тяжелое состояние, не предпринял мер для лечения женщины, не вызвал врачей клинических профилей, а выписал потерпевшую домой. В эту же ночь потерпевшая умерла.
В настоящее время уголовное дело направлено в Уссурийский районный суд для рассмотрения по существу, отметили в прокуратуре ПК.
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