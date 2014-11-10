Минприроды планирует «усложнить» жизнь любителям охоты

Минприроды хочет усложнить выдачу охотничьих билетов, сообщают «Вести:Приморье». Для его получения претендентам придётся сдавать тест на знание правил безопасности и биологии животных.

Россияне, впервые получающие охотничий билет, будут обязаны не просто расписаться в том, что ознакомлены с охотминимумом, но и пройти тест на его знание. Это предусмотрено законопроектом Минприроды, с которым ознакомилась «Парламентская газета». В ведомстве считают, что такая проверка позволит снизить вероятность несчастных случаев с оружием во время охоты.

В 2009 году, когда был принят Закон «Об охоте», оформить лицензию на гладкоствольное оружие стало можно только при наличии охотничьего билета, напомнил​ первый зампредседателя Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды​ Николай Валуев.

«Это привело к огромному наплыву якобы охотников, а по сути — просто владельцев гладкоствольного оружия. И они могут решить в свободное время просто так пойти поохотиться, не зная ничего об охоте. Отсюда многие проблемы, в том числе пьяные выходки с применением оружия», — пояснил он «Парламентской газете».

Охотничий билет — первый документ, который должен получить любой человек, желающий стать охотником. Он выдаётся дееспособным гражданам России, не имеющим судимости за умышленные преступления. Получить его можно по заявлению, действует он бессрочно на территории всей страны. Закон, правда, требует, что человек должен перед этим изучить охотничий минимум.

«Но, к сожалению, сегодня по действующему законодательству охотник только расписывается, что он ознакомлен с требованиями охотминимума, а фактически всё это превратилось в формальность», — признал глава департамента государственной политики и регулирования в сфере охотничьего хозяйства Минприроды​ Андрей Филатов.

В 2017 году президент Владимир Путин поручил решить эту проблему, в том же году Минприроды разработало законопроект, предполагающий проверку знаний охотничьего минимума перед выдачей охотничьего билета.

Минприроды утвердил охотминимум ещё в 2011 году. В нём изложены требования по технике безопасности, правила обращения с оружием и поведения в разных ситуациях, оказания первой помощи. Например, сказано, что нельзя стрелять по неясно видимой цели, использовать дробь более 5 миллиметров в диаметре при охоте на лосей и оленей, оставлять раненое животное.

Также охотник должен уметь отличать диких животных по внешнему виду, полу и возрасту. «Например, важно отличать самку тетерева от самца, потому что самочек нельзя стрелять, а самцов в определённый сезон добывать можно», — пояснил Андрей Филатов.

Законопроект был внесён в Правительство 20 августа 2020 года. В сопроводительном письме (есть в распоряжении «Парламентской газеты») указано, что документ согласовали ФАС, Минэкономразвития и Росгвардия. А вот у Минфина и МВД возникли вопросы. С правоохранителями Минприроды удалось частично урегулировать ​ разногласия, а с Минфином взаимопонимания достичь не удалось.

Одним из камней преткновения стало положение о том, что составлять вопросы и проводить проверку знаний будущих охотников будут региональные власти. Выдача охотничьих билетов — это собственные полномочия субъектов РФ, они это организуют за свой счёт и своими силами, пояснил «Парламентской газете» Андрей Филатов.

«Выдать охотничий билет без проверки охотминимума — это одни деньги, а проверить ещё и знания — это другие деньги. Минфин задаёт вопрос: а где вы найдёте деньги на проверку знаний?» — рассказал он.

Кроме того, сегодня далеко не везде есть государственный охотничий инспектор, который выдаёт билеты. «Значит, второй вопрос: кто будет проверять знание охотминимума, если инспектор в лучшем случае появляется в районном отделе раз в неделю», — добавил Филатов.

По словам чиновника, электронное тестирование, которое помогло бы обойти кадровую проблему, в данном случае не выход. «Человек, который обладает средством повышенной опасности — огнестрельным оружием, обязан сдавать тест натурально. Электронный формат становится модным, но где-то его можно применять, а где-то — категорически нет. Когда человек получает лицензию или разрешение на хранение и ношение оружия, он проходит платный курс, сдаёт экзамен и после этого получает документ», — подчеркнул представитель Минприроды.

Он также разъяснил, что курсы по владению оружием дают далеко не все знания, которыми должны обладать охотники. Например, на таких курсах не учат не покидать стрелковую позицию во время загона зверя, правильно добивать раненых животных и многому другому.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]