В свой день рождения полицейский сделал подарок утопающему мужчине во Владивостоке

За спасение утопающего полицейского из Владивостока представили к награде МВД России, сообщают «Вести:Приморье».

«О том, что полицейский из Приморья совершил неординарный поступок, возможно, ни его коллеги, ни руководители так никогда бы и не узнали, если бы не обращение жителя Владивостока, пришедшее в полицию», - сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова.

История, за которую сотрудника полиции представили к награде, произошла во Владивостоке 16 августа. Оперативный дежурный отдела полиции № 2 Первомайского района города Владивостока старший лейтенант полиции Александр Руденко в выходной день, да и к тому же, в свой день рождения, вместе с друзьями отдыхал на берегу бухты Тихая.

В какой-то момент молодые люди заметили человека, плавающего на поверхности воды и не подающего признаков жизни. Находящиеся на берегу отдыхающие подумали, что человек уже утонул и не предпринимали попыток спасения. Несмотря на это, полицейский, не раздумывая, бросился в воду на помощь утопающему, захватив с собой лишь детский надувной круг,

«Когда я доплыл до мужчины, тот уже был без сознания. Я положил его на детский круг, вытащил на берег и, ожидая приезда скорой помощи, проводил искусственную вентиляцию легких», – вспоминает Александр Руденко.

Прибывшие на место происшествия медики еще в течение длительного времени продолжали реанимировать спасенного полицейским мужчину, после чего госпитализировали его.

Спустя 2 месяца 37-летний житель Владивостока окончательно выздоровел. Александр Бурдюк решил отблагодарить полицейского, спасшего ему жизнь, направив письмо в Управление МВД России по городу Владивостоку, отметили в пресс-службе УМВД России по городу Владивостоку.

На встрече со своим спасителем мужчина, не скрывая эмоций, рассказал, что обязан жизнью полицейскому: «Хочу выразить бескрайнюю благодарность от меня и всей семьи Александру Руденко за его человечность и решительность. Мне очень повезло, что он вовремя меня увидел и спас. Благодаря ему, я сейчас стою перед вами. Для моей дочери этот человек является настоящим героем».

«За образцовое исполнение служебных обязанностей, проявленные смелость и самоотверженность при спасении людей на воде старший лейтенант полиции Александр Руденко представлен к награждению медалью МВД России «За смелость во имя спасения», - добавила руководитель пресс-службы УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]