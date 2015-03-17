Бонусы при поступлении в вуз получат обладатели любого знака ГТО

Министерство образования и науки предлагает давать дополнительные баллы при поступлении в вуз за наличие любого знака отличия «Готов к труду и обороне» (ГТО), сообщают «Вести:Приморье». Проект ведомственного приказа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Об этом пишет «Парламентская азета».

Сейчас дополнительные баллы дают за наличие золотого знака ГТО. Вуз может начислить поступающему не менее 2 баллов за это достижение.

По данным министерства, число обладателей золотых знаков значительно превышает число тех, кто получил серебряный и бронзовый знаки. У подростков нет мотивации сдавать нормативы на эти знаки, потому что за них не дают баллов при поступлении. Чтобы изменить отношение к ценности систематических занятий спортом, ведомство предлагает начислять баллы за знак ГТО любого достоинства.

Кроме того, предлагается расширить перечень индивидуальных достижений, за которые абитуриентам начисляются баллы. Планируется считать таковыми участие в олимпиадах и других интеллектуальных, творческих конкурсах, физкультурных и спортивных мероприятиях (из перечня, утвержденного Минобрнауки) . Сейчас засчитываются участие или результаты участия в олимпиадах школьников, спортивные достижения (чемпионство, призовые места на чемпионатах мира, Европы, на Олимпийских играх).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]