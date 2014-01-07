«После такого полёта ещё и колесо поймал»: Водителя выкинуло из авто после столкновения

Водителя после столкновения с железобетонной опорой моста выкинуло из машины, сообщают «Вести:Приморье».

В одном из приморских пабликов было опубликовано видео, просмотрев которое, не перестаешь удивляться происходящему в жизни. Так, видно как водитель на огромной скорости врезается в опору моста. От удара машина разлетается на части. Водитель после полета падает на проезжую часть. При этом, удивительно, он тут же встает и пытается остановить катящееся на него колесо.

Машина остановилась, врезавшись в леера.

В комментариях предположили, у водителя сильный ангел-хранитель.

«Он ещё нужен на этой земле», «Он в шоковом состоянии, скорее всего, чуть позже может оказаться, что у него серьёзные травмы. Как это часто и бывает. Но, конечно же, пожелаем здоровья парню. И на будущее будет урок, что так носиться нельзя. Тем более, в такую погоду», «Боже мой, как будто кино с каскадерами! Не знаешь плакать или смеяться! Что случилось, не понять», «В рубашке родился. Ангел-хранитель уберёг от смерти парня».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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