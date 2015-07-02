«Неадекват» на малолитражке разбил ночью несколько припаркованных авто

Ночью от действий неадекватного водителя пострадали несколько машин, сообщают «Вести:Приморье».

«Сегодня ночью по ул. Ульяновская, неадекватный водитель на белой малолитражке (Toyota Vitz, Honda Fit, Nissan Note - предположительно на одной из них) совершил ДТП протаранив Toyota Allion, перед этим сбив запасное колесо Toyota Land Cruiser Prado. От удара Allion откинуло на Toyota Ipsum», сказал автор поста в одном из приморских пабликов.

В комментариях отметили, в случае опьянения, если в таком состоянии действительно находился водитель, лучше за руль не садиться.

«То когда пожалел касарь на трезвого водителя!!!! Не чудите, лучше звоните», «Так как в дравину был пьян», «Классно покатался».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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