В Приморье появится первый «Город воинской доблести»

Дальнереченску присвоят звание «Город воинской доблести». Соответствующий законопроект в среду, 28 октября, сразу в трех чтениях одобрили депутаты краевого парламента, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края.

По информации департамента внутренней политики Приморского края, Дальнереченск – старейший город Приморья, основанный по распоряжению генерал-губернатора Восточной Сибири Николая Муравьева-Амурского в 1859 году в числе других казачьих поселков для защиты интересов Российской Империи на ее дальневосточных рубежах. Расположенный на исключительно важном участке границы нашего государства населенный пункт и сейчас играет роль важнейшего звена, связующего Приморья с западной частью нашей страны и соседним Китаем.

«Инициатива призвана увековечить память о подвигах воинов, погибших при защите Отечества и проявивших мужество, стойкость и массовый героизм в сражениях, проходивших в непосредственной близости от Дальнереченска и на его территории. В августе 1945 года город стал последним населенным пунктом страны, вернувшимся к мирной жизни», – отметила глава департамента Ольга Ивченко.

В самом Дальнереченске подчеркивают, что решение присвоить почетное звание городу имеет большое значение для всех его жителей.

«Дальнереченск является городом замечательной судьбы, имеющим богатое боевое прошлое. Его нынешние жители являются продолжателями исторической миссии казаков-землепроходцев, славных воинов, отважных пограничников и тружеников. Для формирования объективных представлений о героических страницах более чем полуторавековой истории Дальнереченска – одного из старейших городов Приморья, следует присвоить населенному пункту звание “Города воинской доблести”», – подчеркнул глава Дальнереченского городского округа Александр Павлов.

Ранее подобное звание присваивалось в Приморском крае лишь однажды – «Населенным пунктом воинской доблести» стало село Покровка Октябрьского района.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]