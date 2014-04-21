Таксист устроил жесткое ДТП во Владивостоке: пострадала пассажирка

ДТП случилось в районе Спортивной по ходу движения со стороны улицы Вилкова.

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Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps_vl, водитель такси "Максим" не справился с управлением и влетел в клумбу, после чего отлетел в сторону тротуара, уперевшись в дерево.

В результате ДТП пострадала девушка, пассажирка такси.

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"Вот так мы доверяем свои жизни в руки таксистов, а они берут ответственность за наше здоровье. Ужасно страшные ситуации происходят на пустых улицах города, девушка очень молодая пострадала. Сильный шок был и травма ноги", - рассказывает автор видео.

Видео - "Экипажи ДПС"

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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