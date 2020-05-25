11 млрд рублей направят регионам на борьбу с COVID-19

Председатель Правительства Михаил Мишустин на заседании кабмина заявил, что регионам направят 11 миллиардов рублей на борьбу с коронавирусом, -сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС.

«Сегодня на заседании Правительства мы дополнительно направим регионам для этого 10 миллиардов рублей и ещё один миллиард рублей на поддержку региональных лабораторий, которые тестируют на коронавирусную инфекцию», — сказал он.

Глава Правительства напомнил, что президент ранее поручил предусмотреть помощь регионам для закупки средств индивидуальной защиты и систем тестирования — именно на борьбу с коронавирусом, а не «на какие-то другие цели».

Кроме того, премьер-министр поручил довести до регионов пять миллиардов рублей для обеспечения лекарствами больных коронавирусом.

За минувшие сутки в России ещё 17 717 человек заразились коронавирусом — это максимальный показатель за пандемию. Лидерами среди регионов по числу суточного прироста стали Москва — 4906, Петербург — 758, Подмосковье — 514. Всего в России зафиксировано 1 581 693 случая заражения. За всё время скончались 27 301 человек, а выздоровели — 1 186 041.

В Приморском крае всего от COVID-19 умерло 149 человек (летальность 0,99%). С марта в крае зарегистрировано 14 980 заболевших. В общей сложности справились с инфекцией 12 149 пациентов (около 81% ранее заболевших).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]