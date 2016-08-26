Экс-мэр Владивостока показал свой урожай арбузов

Бывший глава Владивостока Юрий Копылов переквалифицировался в фермеры и похвастался урожаем арбузов, выращенных на его «фазенде» в пригороде Владивостока.

Напомним, Копылов Юрий Михайлович - бывший мэр Владивостока. Он руководил городом с 1999 по 2004 годы. В 2004 году он проиграл на выборах. На него были заведены уголовные дела. Тем не менее, человек не потерялся в жизни, решив, что можно найти себя в другом.

Вероятно, экс-мэр Владивостока решил поступить так же, как когда-то в далекие времена поступил Диоклетиан - бывший римский император. История знает примеры: «Если бы они видели, какова капуста, которую я вырастил, вы не стали бы приставать ко мне с вашими предложениями», - ответил римским политикам император.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]