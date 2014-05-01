В районе Второй Речки изменят схему движения транспорта

В районе пересечения проспекта 100-летия Владивостока и улицы Русской в предстоящие выходные дни будет временно изменена схема организации дорожного движения. Это связано с ремонтом теплосети, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу города.

Специалисты подрядной организации рассказали, что временное ограничение движения на одном из участков вызвано прокладкой труб по всей ширине дороги и восстановлением асфальтового покрытия.

В связи с этим движение автотранспорта от дома № 117а по проспекту 100-летия Владивостока до пересечения с улицей Русской будет ограничено уже предстоящей ночью. Время начала работ - 00:01. Планируется, что ремонт продлится до вечера воскресенья.

Легковой автотранспорт и другие участники движения должны будут продолжить движение по мостовому переходу в районе пересечения улицы Русской и проспекта 100-летия Владивостока. Тем, кому необходимо проехать в район автовокзала, смогут сделать это, повернув на улицу Волжскую. Развернувшись на Фирсовой развязке, можно будет также продолжить движение на улицу Русскую в любом из её направлений.

«Просим автомобилистов быть внимательными и с пониманием отнестись к временным неудобствам», - подчеркнули специалисты.

Внимание! Объезд маршрутных и междугородних автобусов будет организован по встречной стороне дороги. Для этого установят знаки и бетонные блоки для разделения потоков. Движение будет осуществляться по следующей схеме:

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]