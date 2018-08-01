До -12 градусов: Кубай рассказал, к чему готовиться на следующей неделе

О погоде, которая ожидает приморцев на следующей неделе рассказал глава Примпогоды Борис Кубай, сообщают «Вести:Приморье».

Ноябрь — предзимний месяц и он более-менее плавно будет готовить нас к зиме. Важно то, что в тропосфере над Приморским краем пока сохраняется квазизональный (квазиширотный) тип атмосферной циркуляции. При таком типе атмосферной циркуляции барические ложбины, приносящие холод и непогоду, долго не задерживаются и проносятся сравнительно быстро с запада на восток.

Одна из таких барических ложбин в начале ноября пройдет по краю с небольшими осадками. Но главное, что в ее тыл будет закачен приличный холод, который продержится одни сутки и быстро трансформируется.

Если конкретно, то это будет выглядеть примерно так: от 1 ко 2 ноября температура в нижней тропосфере понизится от 0 до -6 градусов, 3 ноября — аж до -12 градусов, к 4 ноября — повысится до -3 градусов, а к 6 – 8 ноября — до +5 градусов.

Таким образом, на следующей неделе, первой неделе ноября, самыми холодными сутками в Приморье окажутся 3 ноября.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]