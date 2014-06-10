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Приказ минздрава: пациентов поликлиник ждет нововведение

Приказ минздрава: пациентов поликлиник ждет нововведение

Источник фото: pixabay.com

Министерство здравоохранения РФ своим приказом установило нормы времени приема пациентов в поликлиниках, сообщают «Вести:Приморье».

В список попали пять специалистов, каждому из них на осмотр и назначение больному выделено от 20 до 35 минут.

В приказе установлено, что инфекционист должен уделить пациенту на амбулаторном приеме 20 минут, онколог — 23 минуты, пульмонолог и хирург — по 26 минут, фтизиатр — 35 минут. При этом на профприем у фтизиатра отводится 80—90% указанного времени, у других специалистов — 60—70%, сообщает «Российская газета».

В Минздраве отмечают, что при необходимости доктор вправе превысить указанное время при осмотре больного. Нормативы же нужны для того, чтобы решить вопросы планирования и финансовой составляющей работы медучреждений.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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