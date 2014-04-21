«Может это НЛО?»: Загадочные огни в небе над городом сняли на видео очевидцы (видео)

Пользователи whatsapp «Вести:Приморье» прислали видео, на котором были видны таинственные огни в ночном небе над городом.

Жители в ночь на 31 октября заметили странное явление. Высоко в небе над Хабаровском передвигались огни. По некоторым данным, "огни" двигались в сторону Приморского края.

«Что такое? Разваливается что-ли. Над городом тянет. Может это НЛО? Хвост. Сзади моргает еще», отметил автор видео.

Авторы видео, по всей вероятности, так и не поняли, что за световое шоу они увидели. Но предположили, что это части баллистической ракеты учебной сгорали в атмосфере.

Ровно год назад "Вести:Приморье" сообщали, что "тандем НЛО сняли на видео на севере Приморья". На опубликованных тогда кадрах было видно, как высоко в небе двигались два белоснежных объекта. Комментаторы в соцсетях тут же идентифицировали их, как НЛО- неопознанные летающие объекты. Некоторые наиболее продвинутые пользователи и вовсе написали, что НЛО направлялись в Дальнегорск, где скоро должно было состоятся открытие "места крушения НЛО на высоте 611".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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