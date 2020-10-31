В Уссурийском заливе зафиксировали массовую гибель рыбы (видео)

На берегу Уссурийского залива в Приморском крае рядом с поселком Подъяпольское местный житель снял на видео массовую гибель рыбы, которой усеян весь берег и прибрежные воды. Видеозапись была опубликована в Instagram-аккаунте «Новости Большого Камня», сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт LIVE24.

По словам автора ролика, в Приморье началось цветение водорослей, поэтому «нужно экспертов вызывать». Однако это мужчина так пошутил, хотя смешного здесь мало. Мертвые морские обитатели россыпью лежат на берегу. Какие виды рыб — непонятно, но точно можно определить, что среди них есть анчоус.

Официальных комментариев от властей по факту массовой гибели рыбы пока что не поступало. Неизвестна и причина произошедшего.







Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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