Новости Общество Происшествия
Сегодня, 10:05

«Вжик, а поцеловать?»: Романтик с букетом на автовышке больше часа ломился в окно балкона (видео)

«Вжик, а поцеловать?»: Романтик с букетом на автовышке больше часа ломился в окно балкона (видео)

Источник фото: скрин видео dps_vl

Во Владивостоке жители домов стали очевидцами поступка мужчины-романтика, сообщают «Вести:Приморье».

На видео, которое было опубликовано в одном из приморских пабликов, видно, как мужчина стоит с букетом цветов на автовышке. Очевидцы уверяют, мужчина около полутора часов стучал в окно, добиваясь благосклонности своей возлюбленной.  Вероятно, дама не выдержала натиска и сдалась. Но, лишь открыла окно и взяла букет. Романтику ничего не оставалось, как «спуститься» на землю.

Было ли продолжение у этой истории, стоит лишь догадываться.

«Автор видео - вам надо идти на тв работать "Вжик", "не зашла романтика", "всё,давай опускай" - прям огонь», «Видимо, предварительно, он сильно накосячил Как-то "из окошка" ему не рады.», «Да может он ее задолбал уже, и она не хочет его видеть», «По ходу тип жестко накосячил», «А в это время любовник в дверь сваливает», писали в комментариях.

Видео публикует без звука, так как содержит нецензурную лексику.

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме