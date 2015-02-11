«Вжик, а поцеловать?»: Романтик с букетом на автовышке больше часа ломился в окно балкона (видео)

Во Владивостоке жители домов стали очевидцами поступка мужчины-романтика, сообщают «Вести:Приморье».

На видео, которое было опубликовано в одном из приморских пабликов, видно, как мужчина стоит с букетом цветов на автовышке. Очевидцы уверяют, мужчина около полутора часов стучал в окно, добиваясь благосклонности своей возлюбленной. Вероятно, дама не выдержала натиска и сдалась. Но, лишь открыла окно и взяла букет. Романтику ничего не оставалось, как «спуститься» на землю.

Было ли продолжение у этой истории, стоит лишь догадываться.

«Автор видео - вам надо идти на тв работать "Вжик", "не зашла романтика", "всё,давай опускай" - прям огонь», «Видимо, предварительно, он сильно накосячил Как-то "из окошка" ему не рады.», «Да может он ее задолбал уже, и она не хочет его видеть», «По ходу тип жестко накосячил», «А в это время любовник в дверь сваливает», писали в комментариях.

Видео публикует без звука, так как содержит нецензурную лексику.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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