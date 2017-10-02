"Пусть это животное посмотрит на себя со стороны": водитель разозлил девушку во Владивостоке

Водитель "Тойота Приус" едва не устроил аварию во Владивостоке, - сообщает "Вести: Приморье".

Инцидент произошел в ночь на 1 ноября в районе Луговой. Водитель "Приуса", не убедившись в безопасности маневра, проехал по пересеченной перед автомобилем, едва не устроив ДТП.

"Пусть это животное на "Приусе" посмотрит на себя со стороны", - написал в социальной сети автор видео.