Экс-замглавы краевого УМВД получил "откатов" на 12 млн. рублей и отделался штрафом

2 ноября Приморским краевым судом окончено рассмотрение уголовного дела в отношении Шамратова Ильи Михайловича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч.3 ст.286, ч.3 ст.159.2 УК РФ, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу краевого суда.

По результатам рассмотрения уголовного дела Шамратов И.М. признан виновным и осужден за совершение преступлений, предусмотренных ч.1 ст.286, ч.3 ст.159.2 УК РФ, с применением положений ч.5 ст.72 УК РФ, ч.3 ст.69 УК РФ, к наказанию в виде лишения права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в государственных органах и органах местного самоуправления на срок 3 года и штрафа в размере 250000 рублей. Наказание в виде штрафа постановлено исполнять самостоятельно.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края, по результатам изучения приговора будет принято решение о его обжаловании.

Напомним, Шамратов был арестован в феврале 2017 года. По версии следствия, с 2013-го по 2017 год он осуществлял незаконный сбор денежных средств, выплаченных в качестве разовой премии и дополнительной материальной помощи подчиненным ему сотрудникам следственного управления и использовал их по своему усмотрению. 27 потерпевшим был причинен ущерб на сумму свыше 12 млн рублей. Кроме того, Шамратов незаконно получил в 2014 году удостоверение ветерана боевых действий, которое использовал для получения установленных для ветеранов выплат.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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