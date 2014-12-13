Грузовик с лесоматериалами опрокинулся в Приморье

3 ноября грузовик с лесоматериалами опрокинулся в районе леспромхоза в Кавалеровском районе Приморья. Об этом сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps_control_dalas.

О пострадавших не сообщается.

Подробности происшествия уточняются.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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