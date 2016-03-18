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Частично обрушился мост в Ольгинском районе Приморья
Частичное обрушение деревяного настила моста произошло сегодня, 26 сентября, в Ольгинском районе Приморья в районе села Щербаковка, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps_control_dalas.
Возле моста скопились машины.
Подробности происшествия уточняются.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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