Частично обрушился мост в Ольгинском районе Приморья

Частичное обрушение деревяного настила моста произошло сегодня, 26 сентября, в Ольгинском районе Приморья в районе села Щербаковка, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps_control_dalas.



Возле моста скопились машины.

Подробности происшествия уточняются.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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