Металлисты приводят в аварийное состояние мосты в Приморье

Трагедия, произошедшая в районе села Осиновка, где рухнул мост вместе с ехавшим большегрузом, может повториться в Ольгинском районе Приморья. Там металлисты привели в аварийное состояние мосты через реку Маргаритовка, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на vdk_news.

«Мосты через реку Маргаритовка, Ольгинский район, на трассе Находка - Ольга, между селами Бровки и Щербаковка, построены в 90 годы... Уроды-"металисты" вырезают крепёжные стяжные металические конструкщии с нижней части мостов. Предупредите своих родственников, друзей и знакомых, что при проезде через данные мосты были предельно внимательны, при следовании за большегрузами», - сообщает подписчик vdk_news.

Напомним, 26 октября в районе села Осиновка рухнул мост вместе с ехавшим по нему большегрузом Volvo. Тяжелая фура, падая, раздавила Mazda Demio – погибли девушка и трехлетний ребенок.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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